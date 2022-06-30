- Endonezya Devlet Başkanı Widodo: "Başkan Zelenskiy'nin mesajını Başkan Putin'e ilettim"

KİEV - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Rusya ziyareti öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüşme yaptığını hatırlatarak, Zelenskiy'in mesajını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiğini aktardı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdikten sonra Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Widodo, Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Widodo'nun ülkesini ilk kez ziyaret ettiğine işaret eden Putin, "Endonezya Devlet Başkanı'nı Kremlin'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu Sayın Joko Widodo'nun Başkan olarak başkentimiz Moskova'ya ilk ziyaretidir. Bu ziyaretten çok memnunuz. Endonezya'nın Asya-Pasifik bölgesindeki kilit ortaklarımızdan biri olduğunu vurgulamamda fayda var. Rusya-Endonezya ilişkilerinde yapıcı ve karşılıklı yarar sağlıyoruz" dedi.

Rusya'nın yatırımlarıyla Endonezya'da önemli projelerin hayata geçtiğinin altını çizen Putin, "Uzmanlarımız, mühendislerimiz, inşaatçılarımız, büyük ulaşım ve endüstriyel altyapı tesisleri, stadyumlar, hastaneler ve diğer önemli kurumların katılımıyla Endonezya'da bugün hala çalışmaları devam eden çalışmalar inşa edildi" dedi.

Rusya, Endonezya'nın başkentini taşıma projesine katılma talebinde bulundu

Sözlerinin devamında Endonezya'nın başkentinin Jakarta'dan Kalimantan Adası'na taşınması projesiyle ilgili konuşan Putin, Endonezya'nın başkentini taşıması projesine dahil olabileceklerini söyledi. Putin, "Rus demiryolları, Endonezya'nın başkentini Kalimantan'a taşımaya yönelik geniş çaplı operasyona dahil olabilir" dedi. Covid-19 salgını nedeniyle Rusya'dan, Endonezya'nın Bali Adası'na uçuşların askıya alındığını da hatırlatan Putin, "Sayın Joko Widodo ile müzakerelerimiz sırasında insani, kültürel, turistik, öğrenci değişimi gibi önemli işbirliği alanlarına ve Moskova'dan turistik nokta olan Bali Adası'na uçuşların başlatılması konusuna dikkat çektik" dedi. Bu yıl G20 Zirvesi'nin Endonezya'da gerçekleşeceğini hatırlatan Putin, Endonezya'nın bu yöndeki çabalarını desteklediklerini söyleyerek, "Endonezya'nın ve Başkan Widodo'nun, Endonezya'da gerçekleşecek olan G20 Zirvesi için çabalarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Batılı ülkeler Rusya ve Belarus ürünlerine kısıtlama getirerek durumu istikrarsızlaştırıyor"

Konuşmasında küresel gıda krizi konularına da değinen Putin, Batılı ülkeler tarafından Rusya ve Belarus'a uygulanan ekonomik kısıtlamalar nedeniyle bu sorunun daha da büyüdüğüne dikkat çekerek, "Gıda piyasalarındaki dengesizliğin, birçok ülkede yıllarca uygulanan sorumsuz makroekonomik politikaların, kontrolsüz emisyonların ve teminatsız borçların birikiminin doğrudan bir sonucu olduğunu defalarca vurguladık. ve bu durum Covid-19 salgınıyla daha da kötüleşti. Bununla birlikte, Batılı ülkeler ekonomik gidişatın yanlışlarını kabul etme konusunda isteksiz. Rus ve Belarus gübrelerinin arzına kısıtlamalar getirerek küresel tarımsal üretimi daha da istikrarsızlaştırıyorlar, Rus tahılının dünya pazarlarına ihraç edilmesini zorlaştırıyorlar" dedi.

"Rusya, dünyanın en büyük gıda ürünleri üreticilerinden ve ihracatçılarından biri"

Dünya gıda pazarında Rusya'nın önemine vurgu yapan Putin, "Rusya, dünyanın en büyük gıda ürünleri üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Tarım ürünlerimizin teslimatları dünyanın 161 ülkesinde gerçekleştirilmektedir. Geçen yıl, 33 milyon tonu sadece buğday olmak üzere 43 milyon tondan fazla tahıl ihraç edildi. Bu yıl, bize dış pazarlara arzımızı artırma fırsatı verecek olan 50 milyon tona kadar iyi tahıl hasadı öngörüyoruz. Aynı şekilde Endonezya ve diğer dost ülkelerden çiftçilerin üretimleri için azot, fosfor, potasyumlu gübre ve hammadde taleplerini tam olarak karşılamaya hazırız. Bildiğiniz gibi Rusya'nın dünya mineral gübre pazarındaki payı yüzde 11, bazı kalemlerde ise yüzde 20'yi geçiyor. Geçen yıl bu ürünün 37 milyon tonu yurt dışına sevk edildi" dedi.

"Kritik malların tedarikine ilişkin sözleşme yükümlülüklerimizi iyi niyetle yerine getirmeye niyetindeyiz"

Gıda, gübre, enerji taşıyıcıları ve diğer kritik malların tedarikine ilişkin sözleşme yükümlülüklerimizi iyi niyetle yerine getirmeye kesinlikle devam etme niyetinde olduklarını aktaran Putin, "Bu bağlamda, yaptırımların ihlal ettiği tedarik zincirlerinin eski haline getirilmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Görüşmeler sırasında, elbette, diğer en acil bölgesel ve uluslararası sorunlara da değinildi. Cumhurbaşkanı'na Ukrayna yönünde gelişen durum hakkında detaylı bilgi verdim" şeklinde konuştu.

"Başkan Zelenskiy'nin mesajını Başkan Putin'e ilettim"

Putin'den sonra söz alan Widodo ise, Moskova'dan önce Kiev'i ziyaret ettiğini ve Zelenskiy ile bir görüşme yaptığını hatırlatarak, "Başkan Zelenskiy'den, Başkan Putin'e bir mesaj ilettim ve iki lider arasında iletişim kurmaya hazır olduğumu ifade ettim" dedi.

Endonezya bu açıklamaları sırasında Zelenskiy'in, Putin'e gönderdiği mesajın içeriğine dair bir bilgi vermezken, basın toplantısından sonra gazeteciler Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a mesajın içeriğini sordu. Peskov ise gazetecilere, Zelenskiy'in gönderdiği mesajın içeriğini henüz bilmediğini söyledi.