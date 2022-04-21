Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Türkiye'ye geliyor

21.04.2022 12:12
Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Türkiye'ye geliyor

ENDONEZYA Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

ENDONEZYA Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi, 21- 23 Nisan'da ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyaret sırasında Sayın Bakanımızın konuk bakan ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınması ve güncel uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi öngörülmekte. Ziyaret vesilesiyle, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin yeni hizmet binasının resmi açılışı da gerçekleştirilecek" denildi.


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Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya, 23 Nisan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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