Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'ye sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'ye sunuldu

07.06.2022 20:14
Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'ye sunuldu

AK Parti, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda değişiklikler öngören 15 maddelik kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda değişiklikler öngören 15 maddelik kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 15 maddelik yasa teklifine göre; endüstri bölgeleri uygulamalarında sadeleştirilmeye gidilerek, endüstri bölgelerinde yatırımların cazip hale getirilmesi amacıyla düzenlemeler öngörülüyor. Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcıların, organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi özellikle elektrik, doğal gaz gibi alt yapı ihtiyaçlarını tek durak ofis mantığı ile doğrudan endüstri bölgesi yönetimi aracılığı ile karşılanabilmesi amaçlanıyor ve daha uygun fiyatla ve sürekli enerji temin edilebilmesi hedefleniyor.


YORUMLAR
500
AK Parti'li Akay'ın evine uzun namlulu silahla ateş açıldı AK Parti'li Akay'ın evine uzun namlulu silahla ateş açıldı AK Parti'li Güneş: '(Kamuda işe alımlar) Hakkaniyet ölçüsünde 84 milyon vatandaşın önünü açıyoruz' AK Parti'li Güneş: '(Kamuda işe alımlar) Hakkaniyet ölçüsünde 84 milyon vatandaşın önünü açıyoruz'
Kaynak: DHA

Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'ye sunuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:05 Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 20:30:57. #1.12#
SON DAKİKA: Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'ye sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement