Enerji Bakanı Bayraktar, Çorum'da esnafı ziyaret edip vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Enerji Bakanı Bayraktar, Çorum'da esnafı ziyaret edip vatandaşlarla buluştu

Enerji Bakanı Bayraktar, Çorum\'da esnafı ziyaret edip vatandaşlarla buluştu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi programa katılmak üzere Çorum'u ziyaret etti. Bayraktar, AK Parti teşkilatı ve vatandaşlarla bir araya geldi, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret ederek esnafla buluştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çorum'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi programa katılmak ve temaslarda bulunmak için Çorum'u ziyaret etti. Bakan Bayraktar, ilk olarak Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde AK Parti Çorum Teşkilatı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra Çorum Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bayraktar, Vali Ali Çalgan'dan ilde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Bayraktar daha sonra AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Bayraktar, temasları çerçevesinde Çorum'da esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Bakan Bayraktar, esnaf ziyaretleri sırasında Çorum Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları da inceledi.

Bakan Bayraktar, daha sonra Çorum Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bir araya gelen Bakan Bayraktar, yürütülen projeler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Bayraktar'a ziyaretlerinde AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Enerji Bakanı Bayraktar, Çorum'da esnafı ziyaret edip vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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