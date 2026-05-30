Enerji ve Ekonomi Riskleri Artıyor
Enerji ve Ekonomi Riskleri Artıyor

30.05.2026 00:18
Uluslararası kurumlar, deniz taşımacılığında sorunlar sürerse petrol stoklarının eriyebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) liderleri, Orta Doğu'daki savaşın etkilerine karşı kurumlarının atabileceği adımları değerlendirmek üzere dün bir araya geldi. Kurumlar tarafından toplantıya ilişkin bugün yayımlanan ortak açıklamada, görüşmede ABD-İran arasındaki savaşın küresel ekonomi, enerji piyasaları ve ticaret üzerindeki etkilerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının sürmesine dikkat çekilerek, "Deniz taşımacılığının normal seyrine dönmemesi halinde, Kuzey Yarımküre'de yaz aylarındaki zirve talep dönemi öncesinde küresel petrol stoklarının hızla erimeye devam etmesi; yakıt arz güvenliği, piyasa istikrarı ve genel ekonomik dayanıklılık açısından giderek artan riskler oluşturacaktır" denildi.

Dünya ekonomisinin genel olarak dayanıklılığını koruduğunun altının çizildiği açıklamada, çatışmanın yükselen yakıt ve gübre fiyatları, artan belirsizlikler ve istihdam üzerindeki riskler nedeniyle yoksul ülkeleri orantısız şekilde etkilediği vurgulandı.

Ortak açıklamada ayrıca, çok taraflı ve ikili girişimler yoluyla ortak destek mekanizmalarının daha da güçlendirilmesine yönelik seçeneklerin de değerlendirildiği kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
UAEA Başkanı Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir
