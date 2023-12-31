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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta bazı ziyaretlerde bulundu. Şırnak Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bayraktar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı da ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman da Bakan Bayraktar'a eşlik etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Şırnak\'ta ziyaretlerde bulundu
31.12.2023 - 21:35,
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta bazı ziyaretlerde bulundu.

Kentteki temasları çerçevesinde Şırnak Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bayraktar, burada Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ve kurum temsilcileri tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, Vali Atay ile bir süre görüştü. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı da ziyaret eden Bakan Bayraktar, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Bayraktar'a ziyaretlerinde AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman eşlik etti. Daha sonra beraberinde AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar ile AK Parti İl Başkanlığına geçen Bayraktar, burada partililerle bir araya geldi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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