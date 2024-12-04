Engelli Hükümlülere Özel Görüş İmkanı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli hükümlü ve tutukluların 3-6 Aralık tarihleri arasında yakınlarıyla açık görüş yapabileceklerini açıkladı.

Adalet Bakanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutuklulara yönelik önemli bir düzenleme yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı 15. maddesi gereği engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş hakkı tanınması kararlaştırıldığını söyledi. Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların 3-6 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlıyoruz. Kararın hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve adalete erişimlerini daha da kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA