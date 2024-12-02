Engelliler İçin Eşitlik Çağrısı

Politika

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık; Dünya Engelliler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Engelli bireylerin toplumun her yerinde etkin ve eşit bireyler olarak kabul edilmelerinin önü açılmalı, doğru politikalar üretilmelidir" dedi.

Mesajında özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal ve fiziksel sorunlarına dikkat çekerek toplumun her kesimini duyarlı olmaya davet eden Başkan Baltalık; "Ülkemiz nüfusunun yüzde 13'ü engelli bireylerden oluşmaktadır. Eğitim, çalışma hayatı başta olmak üzere özel ihtiyaçlı bireylerin çalışma hayatına katılımını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması hayati önem taşımaktadır" dedi. Özel ihtiyaçlı bireylerin topluma entegrasyonunun insanlık görevi olduğunu açıklayan Baltalık açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Devletin tüm kurumlarının etkili politikalar yürütmesi, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapması gerekmektedir. Engelli istihdamı konusunda değişiklikler yapılmalı, çalışma hayatında daha çok yer almaları sağlanmalıdır. Yanlış politikalar sonucu bazı engelli bireyler okula alınmak istenmemekte, çalışma hayatında ya da sosyal yaşamın içerisinde dışlanma, psikolojik ya da fiziksel şiddet gibi olumsuz durumlara maruz kalmaktadır. Engelli bireylerin toplumun her yerinde etkin ve eşit bireyler olarak kabul edilmelerinin önü açılmalı, doğru politikalar üretilmelidir." - KIRŞEHİR