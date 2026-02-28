Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği - Son Dakika
Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği

28.02.2026 10:57
2026 yılı 2. dönem hibe başvuruları başladı; engelli ve eski hükümlülere destek verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği 2026 yılı 2. dönem başvurularının başladığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe desteği 2026 yılı 2. dönem başvuruları başladı. Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı iş yeri projeleriyle çalışma hayatına katılmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceğiz."

Engelli vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 550 bin liraya kadar hibe desteği, korumalı iş yeri projelerine 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlıyoruz. Ayrıca, işe yerleştirme ve iş yerine uyum, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destekli istihdam, destek teknolojilerine yönelik projelerine de üst sınır olmaksızın destek veriyoruz."

Hibe desteğine son başvuru tarihi 13 Mart. Destekle ilgili detaylı bilgiye "http://iskur.gov.tr" ve "http://engelsiz.iskur.gov.tr" internet sitelerinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA

11:46
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:43
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
