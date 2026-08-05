Epstein'in İngiltere Faaliyetlerine Soruşturma İhtimali - Son Dakika
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Epstein'in İngiltere Faaliyetlerine Soruşturma İhtimali

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İngiltere'de Bakan Davies-Jones, Epstein ve Al Fayed'in cinsel istismar iddiaları için kamu soruşturması değerlendiriliyor.

İngiltere'de şiddet mağdurlarından sorumlu Bakan Alex Davies-Jones, ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'ın İngiltere'deki faaliyetleriyle ilgili kamu soruşturması açılmasının değerlendirildiğini açıkladı.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan Jeffrey Epstein dosyası, İngiltere'de yeniden gündeme geldi. İngiltere'de şiddet mağdurlarından sorumlu Bakan Alex Davies-Jones, Epstein'ın ülkedeki faaliyetleri ve 2023'te ölen Mısırlı iş insanı Muhammed el-Fayed hakkında ortaya atılan cinsel istismar iddiaları ile ilgili kamu soruşturması açılmasının değerlendirildiğini açıkladı. İngiliz bakan, BBC Newsnight programına yaptığı açıklamada, Epstein ve Al Fayed'in iddia edilen davranışlarıyla ilgili bir kamu soruşturması yapılması konusunu başbakan ve kabine sekreteri Dame Antonia Romeo ile görüştüğünü söyledi. Davies-Jones, "Biz bunu inceliyoruz, atılabilecek adımları değerlendiriyoruz. Başbakanın bunu çok ciddiye aldığından emin oldum. Kendisi mağdurlarla görüşecek. Şimdi başbakan olarak tüm bilgilere erişimi olduğu için hangi adımları atabileceğimizi görmek üzere nelerin mümkün olduğunu değerlendiriyor" dedi.

Kaynak: İHA

İngiltere, Politika, Kamu, Suç, Son Dakika

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