Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Ahlaklı belediyecilik merhamettir"

KAHRAMANMARAŞ - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik merhamettir, evinde aç yatan yavrumuzdan sokakta üşüyen evsizlere kadar her kesimden insanın ayrım gözetmeksizin dertleriyle dertlenmek demektir" dedi.

Kahramanmaraş'ta Aday Tanıtım ve Proje Lansmanı programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş adaylarını partililere tanıttı.

Programda konuşan Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, hem büyükşehirde hem Kahramanmaraş'ın ilçelerinde favori parti olarak seçimlere giriyor başa güreşiyor. Artık Kahramanmaraş tamam diyor, Milli Görüş vakti geldi, Yeniden Refah vakti geldi, efsane hizmetlerin hem yerel yönetimlerde hem de merkezi hükümette vakti geldi diyor. 265 binden 460 bine 6 ay içerisinde geldik. Ne demek bu, 6 ayda yüzde 80 büyüme demek. Bizim milletimizin teveccühünü görmemizin yanında, milletimizin akın akın Yeniden Refah Partimizde toplanmasının ispatı budur. 31 Mart'a giderken seçimlere 500 binin üye ile gireceğiz ve 31 Mart'ta sandıkları patlatıp 1 Nisan'dan itibaren ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız" dedi.

Ahlaklı belediyecilik anlayışını tüm Türkiye'de göstereceklerini ifade eden Fatih Erbakan, "Belediyecilikteki hizmetlerimizi insanlarımıza gösterip 2028'de iktidara yürümek ve milletimizin diğer büyük problemlerine de inşallah çözüm olacağız. Yeniden Refah Partisi olarak Milli Kaynak Paketleri kitabımız ortada. Aynen 54'üncü hükümette Erbakan Hocamızın yaptığı gibi denk bütçe ile, havuz sistemi ile faiz canavarından kurtularak üreteceğimiz o kaynak ile yine dar gelirlinin yüzünü güldüreceğiz. Ahlaklı belediyecilik merhamettir, evinde aç yatan yavrumuzdan sokakta üşüyen evsizlere kadar her kesimden insanın ayrım gözetmeksizin dertleriyle dertlenmek demektir. Afet korkusuyla uykuları kaçan hemşehrilerime de sesleniyorum, Yeniden Refahlı belediyeler afetlere dayanıklı ve tedbirli şehirleri inşa etmede öncü olacaktır" diye konuştu.