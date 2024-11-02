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Politika

Erbakan'dan Ahmet Özer Açıklaması

Erbakan\'dan Ahmet Özer Açıklaması

Fatih Erbakan, Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanmasını ve kayyum atanmasını eleştirdi.

02.11.2024 13:16
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "İktidarın söylediklerinin doğru olmasını, bunun siyasi bir süreç değil, hukuki bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Ancak burada kayyum atanması yerine, belediye meclisinin görevlendireceği bir belediye başkan vekilinin bu görevi yapmasının daha uygun olacağını ifade ediyoruz." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezindeki il başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yaşayanların geleceğe dair endişe içinde olduklarını ileri süren Erbakan, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu en büyük tehdidin güven ve ahlak bunalımı olduğunu söyledi.

Devlet ve siyaset kurumlarına yönelik güvenin azaldığını ifade eden Erbakan, "İnsanlarımızın, güven duyacakları bir iktidara, ana muhalefete, siyaset kurumuna ihtiyacı var. Şeffaf, adil ve ahlaklı bir düzen her insanın ve her toplumun ihtiyacıdır." diye konuştu.

Ülkede borç, faiz ve vergi ekonomisinin uygulandığını iddia eden Erbakan, 2025 yılında dar gelirlilerin ekonomik anlamda daha zor bir süreçle karşı karşıya kalacaklarını savundu.

Daha sonra basın mensuplarının soruları cevaplayan Erbakan, yeni yılda belirlenecek asgari ücret rakamlarına ilişkin soruya, iki asgari ücret alan bir hanenin en azından yoksulluk sınırında bir gelire sahip olması gerektiğini dile getirdi. Erbakan, "Yeniden Refah olarak yüzde 20-25'lik bir artışın hemen şubat ve mart ayında yine açlık sınırının altında kalacağını ifade ediyoruz. Asgari ücretin en azından 35 bin lira seviyesine gelmesi gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Erbakan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili soruya ilişkin de şunları kaydetti:

"Türkiye'de yıllardan beri yaşadığımız hukuki süreçler, yargıya, adalet kurumuna güvenin sarsılması dolayısıyla içimiz tam manasıyla rahat değil. İktidarın söylediklerinin doğru olmasını, bunun siyasi bir süreç değil, hukuki bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Ancak burada kayyum atanması yerine, belediye meclisinin görevlendireceği bir belediye başkan vekilinin bu görevi yapmasının daha uygun olacağını ifade ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erbakan'dan Ahmet Özer Açıklaması - Son Dakika

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