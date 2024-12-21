Erbakan\'dan İktidar Vurgusu

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adana'da partisinin 3. olağan il kongresine katıldı.

Erbakan, Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kendilerine emanet ettiği davayı ikinci kırk yılda gururla taşıyacaklarını söyledi.

İktidara geldiklerinde kendi ayakları üzerinde duran, müreffeh, kalkınmış bir toplumu hep birlikte inşa edeceklerini belirten Erbakan, "Biz bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek için iktidar olmayacağız. Biz iktidar olduğumuzda bu ülkede fakirliği ortadan kaldıracağız." dedi.

Erbakan, ekonomik kalkınmanın yanı sıra manevi kalkınmaya da önem vereceklerini ifade etti.

Uyuşturucu ve LGBT ile etkili mücadele edeceklerini vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu ticaretinin cezaları arttırılacak. Suudi Arabistan'da olduğu gibi gerekirse uyuşturucu ticareti yapanlara idam cezası getirilecek. Uyuşturucuyla mücadele torbacıyla, kuryeyle değil uyuşturucu baronlarıyla olacak. Bu baronlarla mücadele etmeden uyuşturucu belasından kurtulmak mümkün değil. İktidara gelir gelmez tüm LGBT derneklerinin kapısına kilit vuracağız, Milli Görüş sözü veriyoruz."