Erbakan'dan Memur ve Emekli Maaş Artışına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Erbakan'dan Memur ve Emekli Maaş Artışına Tepki

Erbakan\'dan Memur ve Emekli Maaş Artışına Tepki
13.08.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Erbakan, hükümetin memurlara ve emeklilere yaptığı maaş artışlarını eleştirdi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Hükümetin memur ve emeklilerimize reva gördüğü maaş artışlarını esefle karşılıyoruz. Üzülerek görüyoruz ki, memura ve emekliye verilen, zam değil sadakadır" dedi.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrafa, şatafata geldiğinde ek vergiler koyarak parayı bulan hükümet, sıra memura, emekliye geldiğinde adaletsiz ve merhametsiz davranmayı tercih ediyor. İtibardan tasarruf olmaz diyen iktidara hatırlatıyoruz; İtibar, israfta değil adaleti tesis etmektedir. Hem faizlerin hem de enflasyonun çift hane olduğu Türkiye'de, çalışanların tek haneli maaş artışıyla enflasyona ezdirilmesi zulümdür. Esasında enflasyon oranının altında kalan artışlar gerçekte maaşların artması değil erimesidir. İktidarın az sayıda holding için vergi afları, ballı ihaleler ve kur farkı ödemeleriyle milyar dolarlar aktardığını; ancak ücretliler söz konusu olduğunda kemer sıkma politikası uyguladığını kaydeden Erbakan, "Sayıları iki elin parmaklarını geçmeyen imtiyazlı holdinglere vergi afları, ballı ihaleler, yatırım indirimleri, kur farklarıyla milyar dolarları akıtan Hükümetin sıra ücretlilere geldiğinde kemer sıkması kabul edilemez. Eşit işe eşit ücret anayasal haktır. 54'ncü Hükümet döneminde bu ilke uygulanmış, memur ve emekli enflasyonun çok üzerinde maaş artışlarıyla rahatlatılmıştır."

Erbakan, "Gelir dağılımında adaletin sağlanması, ücretlerde dengenin kurulması yine mümkündür. Yeni vergiler koymadan, ek vergiler ihdas etmeden, üretimi artırarak, milli kaynak paketleriyle kaynak üreterek, kamudaki israf ve imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarımı önlenerek, vergiyi tabandan tavana yayarak ve 'önce millet' anlayışıyla adalet sağlanabilir. Görüyoruz ki, bu adımların atılması, adaletin sağlanması mevcut yorgun iktidarla artık imkansızdır. Bu çerçevede, Memur-Sen öncülüğünde ülke genelinde başlatılan 'Yetersiz Teklife Hayır' eylemlerini desteklediğimizi, her zaman olduğu gibi çalışanların ve emeklilerimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Eşit işe eşit ücretin olduğu, gelirde adaletin, ücrette dengenin sağlandığı bir Türkiye zor değil! Gelir dağılımında adalet Yeniden Refah'la mümkün" İfadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Fatih Erbakan, Politika, Ekonomi, Hükümet, Memur, Refah, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan'dan Memur ve Emekli Maaş Artışına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Balıkesir’deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Fenerbahçe, Feyenoord’u Kadıköy’den çıkarmadı Tur Sarı-lacivertlilerin Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin

16:20
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:11
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
23:00
Sofyan Amrabat: Tek ayak bile olsa devam edeceğim
Sofyan Amrabat: Tek ayak bile olsa devam edeceğim
22:55
Beyaz Saray’dan Trump’la görüşecek Putin’e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır
Beyaz Saray'dan Trump'la görüşecek Putin'e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır
22:49
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
22:38
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
22:36
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı Feyenoord’a olay gönderme
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
22:34
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
22:19
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk
Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
22:14
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama
Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 17:01:25. #7.11#
SON DAKİKA: Erbakan'dan Memur ve Emekli Maaş Artışına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.