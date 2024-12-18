Erbakan: Faiz Ödemeleri Bütçeyi Aştı - Son Dakika
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Politika

Erbakan: Faiz Ödemeleri Bütçeyi Aştı

Fatih Erbakan, faiz ödemelerinin bütçe açığını aştığını ve dar gelirlinin mağdur edildiğini belirtti.

18.12.2024 08:59
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Geçen yıl faiz ödemeleri bütçe açığını yüzde 49 kadarken bu yıl faiz ödemesi bütçe açığını yüzde 101'ne gelmiş, yani bütçe açığından fazla faiz ödenmiştir" dedi.

Erbakan, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 kesin Hesap Kanun Teklifi hakkında konuştu. Erbakan, bütçenin ezilenin ve vatandaşın bütçesi olmadığına dikkat çekerek, "2025 2 trilyon liraya yakın faiz ödenecektir. Ödenecek olan 1.95 trilyon lira, bu faiz 56 milyar dolara tekabül etmektedir. Geçen yıl faiz ödemesi 1.3 trilyon liraydı. Bu sene yüzde elli artışla 1.95 trilyon liraya çıkmıştır. Bir önceki yıla göre bütçe toplamı yüzde 32 büyürken faiz ödemeleri yüzde 50 oranında artmıştır. Geçen yıl faiz ödemeleri bütçe açığını yüzde 49 kadarken bu yıl faiz ödemesi bütçe açığını yüzde 101'ne gelmiş, yani bütçe açığından fazla faiz ödenmiştir. Bu rakamlar faiz ödemelerinin yılda yıla ciddi şekilde artış gösterdiğinin bir ispatıdır" dedi.

Erbakan, verginin dar gelirliden alındığını belirterek, "Faiz ödemelerinin vergi gelirlerine oranı yüzde 15 iken 2025 yılında ise toplanan verginin yüzde 17.5 faize gidecektir. Yani her geçen sene daha fazla vergi faize gitmektedir. Vergi dar gelirliden alınmaktadır. Doğrudan vergiler yüzde 34 seviyesinde ama dolaylı geldiği vergiler yüzde 66 seviyesinde. Bu bir adaletsizliktir. Vergi muafiyetleri yine vergi harcamaları kalemi altında 2.1 trilyon liralık bir kurumlar vergisi ve gelir vergisi muafiyeti var. Bu vergi muafiyetlerinin de önemli bir kısmının iki elin parmaklarını geçmeyecek olan imtiyazlı gideceğini hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Fatih Erbakan, Politika, Ekonomi, Finans, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan: Faiz Ödemeleri Bütçeyi Aştı - Son Dakika

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