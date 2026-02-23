Erbakan Sakarya'da İftar Programında Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbakan Sakarya'da İftar Programında Konuştu

Erbakan Sakarya\'da İftar Programında Konuştu
23.02.2026 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da iftar programında adil ekonomi vurgusu yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da partisinin iftar programına katıldı.

Adapazarı ilçesinde bir restorandaki iftar öncesinde konuşan Erbakan, adil bir düzen ve millet öncelikli anlayışın "Milli Görüş" ile sağlanabileceğini söyledi.

"Üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modeline geçmek, önce imtiyazlar anlayışı yerine önce millet anlayışını hakim kılmak, paylaşımda adaleti hakim kılmak ve adil bir ekonomik düzeni hakim kılmak ancak ve ancak Milli Görüş ve Yeniden Refah ile mümkün." diyen Erbakan, refah seviyesini artırmak için Necmettin Erbakan'ın yolundan ilerlediklerini ifade etti."

Erbakan, Yeniden Refah iktidarında, dar gelirlinin, işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, köylünün alım gücü ve refah seviyesinin artırılacağını belirterek, "Oh be, dünya varmış, oh be, Milli Görüş varmış' diyecekler, o günler çok yakındır inşallah. Bunu 54. hükümette Necmettin Erbakan hocamız yaptı, şimdi yine aynısını aynı ruhla ve aşkla yola çıkmış olan Yeniden Refah ve milli görüş kadroları gerçekleştirecek." diye konuştu.

"81 İlimize Yüzlerce Refah Projesi ve Kalkınan Türkiye" kitabındaki projelerden bahseden Erbakan, üretime, istihdama, kalkınmaya ve ihracata yönelik projelerin hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin işsizlikten ve dış ticaret açığından kurtulacağını kaydetti."

Erbakan, üretim ve ihracatla büyük bir Türkiye göreceklerine işaret ederek, "Üreten ve ihraç eden Türkiye ile inşallah yeniden büyük Türkiye olacağız. Cenabıallah bugünlere bir an evvel ulaşmayı nasip eylesin." dedi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Hüseyin Gürsoy da teşekkür konuşması yaptı.

İftarın ardından partililerle fotoğraf çektiren Erbakan, teravih namazını kent merkezindeki tarihi Orhan Camisi'nde kıldı.

İftar programına, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu, Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fatih Erbakan, Politika, Sakarya, Ekonomi, İftar, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan Sakarya'da İftar Programında Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
20:38
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
19:01
Canlı anlatım: 9011’de beraberlik geldi
Canlı anlatım: 90+11'de beraberlik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 22:09:02. #7.13#
SON DAKİKA: Erbakan Sakarya'da İftar Programında Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.