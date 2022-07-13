Ercik: "15 Temmuz'da 81 milyon tek yürek oldu" - Son Dakika
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Ercik: "15 Temmuz'da 81 milyon tek yürek oldu"

13.07.2022 15:43
Ercik: "15 Temmuz'da 81 milyon tek yürek oldu"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Geçmişi kahramanlarla dolu bir millete diz çöktürmeye çalışan hainler, milli irade karşısında yenildiler.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Geçmişi kahramanlarla dolu bir millete diz çöktürmeye çalışan hainler, milli irade karşısında yenildiler. Aziz milletimiz o gece oynanan oyunun farkındaydı" dedi.

Ercik açıklamasında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir lider olmasının büyük rol oynadığını söyledi. Güçlü lider önderliğinde halkın demokrasiye sahip çıktığını ifade eden Ercik, "1960'tan günümüze kadar olan darbelere bakıldığında gerçekten lider olmanın ne kadar büyük bir görev olduğunu gördük. Eğer o gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dik duruşunu sergilememiş olsaydı bizde ona bağlı olarak geri planda kalmış olacaktık. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ile birlikte halk demokrasiye sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız milleti ile beraber meydanlara indi ve milli duruş sergilendi. Hain darbe girişimi bozguna uğratıldı" diye konuştu.

"15 Temmuz, demokrasi adına verilen mücadelenin adıdır"

Diz çöktürmeye çalışan hain darbecilere karşı direnen halkın destan yazdığını vurgulayan Ercik, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde aziz milletimiz üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdi. Halk vatanını, milletini, namusunu korumak için gözünü kırpmadan meydanlara indi. Geçmişi kahramanlarla dolu bir millete diz çöktürmeye çalışan hainler, milli irade karşısında yenildiler. Aziz milletimiz o gece oynanan oyunun farkındaydı. Hain darbe girişimine karşı milletimiz, sokaklarda canını feda ederek direndi. Milletimize darbelerle bedeller ödetmeye çalışanların planları altüst oldu. O hainler kendi planlarında boğuldular. 15 Temmuz, demokrasi adına verilen mücadelenin adıdır. Milletimizin onurlu mücadelesi o geceyi unutulmaz kılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Aziz milletimiz, ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu göstermiştir"

15 Temmuz gecesi Türk milletinin dünyaya demokrasi dersi verdiğinin altını çizen Ercik, şöyle devam etti; "81 milyon tek yürek olarak hain darbe girişimini bertaraf edip o gece tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. 15 Temmuz, demokrasi adına verilen mücadelenin adıdır. Milletimizin onurlu mücadelesi o geceyi unutulmaz kılmıştır. Söz konusu vatan olduğunda aziz milletimiz Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşında olduğu gibi üzerine düşen görevi her zaman yerine getirmiştir ve getirmeye devam edecektir. Türk milleti, vatanına göz dikenlere, demokrasi ile karşılık vermiş, hain planları başlarına yıkmıştır. Tanklara, tüfeklere karşı milli iradesini ortaya koyarak mücadele eden milletimiz, tüm dünyaya ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu göstermiştir. Aziz milletimize milli duruşundan dolayı şükranlarımı sunar, vatan uğruna şehadete eren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin." - MERSİN

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 15 Temmuz'da ücretsiz ulaşım hizmeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 15 Temmuz'da ücretsiz ulaşım hizmeti İnegöl 15 Temmuz'da meydanda olacak İnegöl 15 Temmuz'da meydanda olacak
Kaynak: İHA

Demokrasi, Aziz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ercik: '15 Temmuz'da 81 milyon tek yürek oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ercik: "15 Temmuz'da 81 milyon tek yürek oldu" - Son Dakika
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