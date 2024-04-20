31 Mart'ta Etimesgut'ta belediye başkanı seçilerek, ilçenin ilk CHP'li Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu, CHP Genel Merkezi'nde başlayan 'İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştay'ına katıldı. Toplantı öncesi konuşan Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'nin borcu olmadığı söyledi.
Beşikçioğlu, "Söylenecek bir şey yok. Enver Bey bize belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim etti. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu manada şanslı belediyelerden biriyiz" dedi.
Erdal Beşikçioğlu, AK Parti ve MHP'den devralınan belediyelerin borçlarına ilişkin de "Genel Başkanımızın da sanırım bu konuyla ilgili birtakım girişimleri olacak. Hallederiz merak etmeyin" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-İsrail gerilimini değerlendirirken, "Bir numaralı önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli formülün hayata geçmesi olmalıdır. Bu olmadığı takdirde dün Yemen'den yapılan saldırılar, bugün İran-İsrail arasındaki gerilim, yarın başka bir savaş türü, öbür gün başka bir ülkenin içinde çıkan başka bir iç karışıklık, toplumsal rahatsızlık. Bunların hepsi olmaya devam edecektir'' dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi’nin çok yakın bir süre içinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildirdi.
DEM Partili Viranşehir Belediyesi Eş Başkanları, AKP'den devralınan belediyenin borcunun 421 milyon 780 bin 594 TL olduğunu açıkladı. Borç miktarının ilerleyen zamanlarda artabileceği belirtildi.
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Güler, yeni dönemin ilk mesajlarını vererek, az laf çok iş yapacaklarını ve uyum içinde çalışacaklarını belirtti.
Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Elbistan Belediyesi'nin 334 milyon 921 bin TL borcu olduğunu açıkladı. Gürbüz, borçların halka hizmet etmelerine engel olmayacağını belirtti ve Elbistan'ın daha güzel günler beklediğini söyledi.
Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Habip Gökçe için İskilip Köprübaşı Camisi'nde mevlit okutuldu. Mevlit programına İskilip Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Müftüsü, AK Parti Çorum İl Başkanı ve vatandaşlar katıldı. Cami çıkışında mevlide katılanlara lokum ikram edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile görüşerek dünyanın görünümü üzerine sohbet etti. Gopinath, görüşmeye ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, seçim sürecinde verdiği sözleri gerçekleştirmeye başladı. İlk 2 ton suyun 1 lira olması ve cemevlerinin sudan ücretsiz yararlanması gibi sözlerini yerine getiren Zeyrek, borçları da inceleyerek gereksiz faturaları tespit etti ve ödemeleri gerçekleştirdi. Manisa'nın gelir elde etmesi için projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Zeyrek, halkın sesini duyan ve parasını halk için harcayan bir anlayışın geleceğini söyledi.
TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği' yapıldı. Çocuklar, Meclis bahçesinde çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Türkiye'nin uzay giden ilk astronotu Alper Gezeravcı da etkinliklere katılarak çocuklarla zaman geçirdi.
Beyoğlu'nda seçim öncesi çocuk oyun alanına dökülen mıcır ile kaçak otopark yapılmak istendi. Beyoğlu Belediyesi ekipleri işgale müdahale ederek alanın girişini kapattı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde Belediye Başkanı seçilen CHP'li Umut Akpınar, önceki dönemden kalan 528 milyon TL borcu açıkladı.
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