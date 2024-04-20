Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık - Son Dakika
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Politika

Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık

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CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, MHP'li önceki başkan Enver Demirel'den belediyeyi borçsuz bir şekilde devraldıklarını belirterek "Bu manada şanslı belediyelerden biriyiz" dedi.

20.04.2024 14:52  Güncelleme: 14:57
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31 Mart'ta Etimesgut'ta belediye başkanı seçilerek, ilçenin ilk CHP'li Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu, CHP Genel Merkezi'nde başlayan 'İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştay'ına katıldı. Toplantı öncesi konuşan Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'nin borcu olmadığı söyledi.

"BİZE BELEDİYEYİ BORÇSUZ BİR ŞEKİLDE TESLİM ETTİ"

Beşikçioğlu, "Söylenecek bir şey yok. Enver Bey bize belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim etti. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu manada şanslı belediyelerden biriyiz" dedi.

Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık

"HALLEDERİZ MERAK ETMEYİN"

Erdal Beşikçioğlu, AK Parti ve MHP'den devralınan belediyelerin borçlarına ilişkin de "Genel Başkanımızın da sanırım bu konuyla ilgili birtakım girişimleri olacak. Hallederiz merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Erdal Beşikçioğlu, Enver Demirel, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Oooo: Jakuzi varmı acaba? 13 39 Yanıtla suna genç: deste deste paralardan kule var 8 3 Eski Tüfek.: suna genç ,onlar işin acemisi ,sıfırlamayı bilmiyorlar..:) 0 0
  • Eski Tüfek.: Bir önceki başkanı tebrik ediyorum ,yeni başkana da başarılar diliyorum... 45 2 Yanıtla
  • unal kayaer: Hayret bu nasıl iftira atmadı diğer belediye başkanları gibi. Etimesgut çok güzel belediyecilik örneği görüyordu ama malesef şimdi çip çamur çukur olacak. Belediye başkanı oyuncu olursa oynamaya devam eder :)) gerçi Chpnin en iyi bildiği şey tribünlere oynamak :) 4 8 Yanıtla
  • Vatan 06: Butün partiler aynı çöp toplama asfalt atma!!! Yarışı için birbirleriyle kapışıyorlar her seçimde 0 0 Yanıtla

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