Erdoğan’a fetih miğferi hediyesi

30.05.2026 12:49
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine" programında, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından miğfer hediye edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü ve Kurban Bayramı dolayısıyla dün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda Özdemir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fatih Sultan Mehmet Han'ın cihanşümul vizyonundan ve Osmanlı Devleti'ni bir dünya gücüne dönüştüren devlet anlayışından ilham alınarak hazırlanan özel miğfer takdim edildi.

Fatih Sultan Mehmet döneminde kullanılan miğferlerin birebir replika modeli olarak üretilen eser, çelik gövde üzerine uygulanan el işçiliğiyle dikkati çekiyor. Kazıma ve kabartma motiflerle süslenen miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında Besmele yer alıyor.

İç kısmında keçe kaplama bulunan eser, arka bölümündeki zincir peçenek detayı, hareketli burun siperliği ve sivri tepelik formuyla dönemin askeri estetiğini yansıtıyor.

Altın tonlu detaylarla zenginleştirilen miğfer, yalnızca bir savaş teçhizatının replikası olmanın ötesinde, fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve tarihi hafızayı temsil eden sembolik bir eser niteliği taşıyor.

