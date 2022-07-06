Erdoğan: Afrika'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi artırmaya gayret ediyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi artırmaya gayret ediyoruz. Kıta ile ilişkilerimizi geliştirerek sürdürme noktasında kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Mahmud ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Somali'nin 2011 yılında uluslararası toplumun tabiri ile 'çökme' noktasına geldiğini kaydeden Erdoğan, "O yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuz mesajını vermiştim. Ziyaretim vesilesiyle Mogadişu Büyükelçiliği'mizin açılışını yapmıştık. Dünyada malumunuz en büyük büyükelçilik binamız Somali'dedir. 80 bin metrekarelik bir alanda inşa ettik ve bir başka ülkede bizim böyle bir büyükelçiliğimiz yok. Tabii bundan dolayı da ayrıca buradaki büyükelçiliğimizle iftihar ediyoruz. Müteakiben Türk Hava Yolları Somali'nin 20 yıllık yalnızlığına doğrudan seferler başlatmak suretiyle son verdi. 2011, 2015 ve 2016 yıllarında üç kez Mogadişu'yu ziyaret ettim. 2012-2017 yılları arasında da cumhurbaşkanlığı görevini deruhte eden değerli kardeşimle o dönemde birlikte attığımız adımlar Somali'nin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı oldu" dedi.