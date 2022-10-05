Erdoğan, Bahçeli ile görüştü (2)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Çankaya ilçesindeki evinde ziyaret etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı yine aracına kadar uğurladı.
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