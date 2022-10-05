Erdoğan, Bahçeli ile görüştü (2) - Son Dakika
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Erdoğan, Bahçeli ile görüştü (2)

05.10.2022 17:26
Erdoğan, Bahçeli ile görüştü (2)

Erdoğan, Bahçeli ile görüştü (2)1 SAAT SÜRDÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Çankaya ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Erdoğan, Bahçeli ile görüştü (2)

1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Çankaya ilçesindeki evinde ziyaret etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı yine aracına kadar uğurladı.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Çankaya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, Bahçeli ile görüştü (2) - Son Dakika

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