Kabine toplandı: Erdoğan başkanlığında kritik zirve

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin değerlendirilmesi, Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ile Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımların da değerlendirileceği belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.