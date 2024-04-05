Erdoğan: Beşiktaş yangınında hayatını kaybeden emekçiler hakkında sessiz kalanlara tepki

CHP'li İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkanı olarak ikinci kez seçildi

CHP'nin adayı İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkanı olarak ikinci kez seçildi ve mazbatasını aldı. Yetişkin, mazbatayı alırken belediye meclis üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Konuşmasında Seferihisarlılara teşekkür eden Yetişkin, CHP'nin birçok kenti sosyal eşitlik ilkesiyle hizmetlere kavuşturduğunu belirtti.