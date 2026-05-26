Erdoğan, 27 Mayıs mağduru aileleri kabul etti

27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü vesilesiyle, Türk demokrasi tarihine damga vuran isimlerin aileleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1950 - 1960 yılları arasında başbakanlık yapan ve 27 Mayıs Askeri Darbesinin ardından idam edilen Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Heyette; merhum Başbakan Adnan Menderes'in torunu Işık Menderes, idam edilen Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun torunu Fatin Rüştü Yener, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın torunu Hasan Polatkan Atlı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali ile İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunu Namık Gedik yer aldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Demokratlar Konfederasyonu Genel Başkanı Fatih Kavaloğlu'nun da hazır bulunduğu kabulde 27 Mayıs'ın Sessiz Tanıkları ilk kez aynı karede buluştu.

Kabul, basına kapalı şekilde gerçekleşti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Eylül 2000 tarihinde merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyareti sırasında şeref defterine imzaladığı mesajın yer aldığı metin takdim edildi.

Görüşmenin ardından darbe mağdurları adına heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Mayıs 1960 müdahalesinin yıldönümü sebebiyle, Türk demokrasi tarihine damga vurmuş merhum devlet ve siyaset adamlarının aile temsilcileri olarak ilk kez Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edilmekten onur duyuyoruz. Gerçekleşen görüşmemizde; merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, İçişleri Bakanı Namık Gedik, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve dönemin diğer devlet adamlarının aziz hatıraları yad edilmiş; millet iradesinin, demokratik düzenin ve hukuk devletinin korunmasının taşıdığı tarihi önem üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. Merhum devlet adamlarımızın temsil ettiği demokrasi ve kalkınma anlayışının Türk siyasi hayatında bıraktığı etkinin bugün de güçlü şekilde hissedildiğini görüyoruz. Bu acı tecrübenin gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması; demokrasi bilincinin, sivil siyasetin ve milli irade anlayış ının güçlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı boyunca milli irade eksenli siyasete, demokratik hafızaya ve merhum devlet adamlarımızın hatırasına gösterdiği hassasiyet ile bu değerlere sahip çıkan kararlı duruşunu takdirle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Bizler açısından bu kabul; yalnızca bir nezaket görüşmesi değil, aynı zamanda Türk demokrasi hafızasına, milli irade anlayışına ve tarihi vefa duygusuna verilen önemin güçlü bir tezahürü olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İSTANBUL