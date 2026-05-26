Erdoğan, 27 Mayıs mağduru aileleri kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan, 27 Mayıs mağduru aileleri kabul etti

26.05.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Mayıs darbesinin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve diğer darbe mağdurlarının ailelerini Dolmabahçe'de ağırladı. Basına kapalı görüşmede demokrasi ve milli irade vurgusu yapıldı.

27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü vesilesiyle, Türk demokrasi tarihine damga vuran isimlerin aileleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1950 - 1960 yılları arasında başbakanlık yapan ve 27 Mayıs Askeri Darbesinin ardından idam edilen Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Heyette; merhum Başbakan Adnan Menderes'in torunu Işık Menderes, idam edilen Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun torunu Fatin Rüştü Yener, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın torunu Hasan Polatkan Atlı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali ile İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunu Namık Gedik yer aldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Demokratlar Konfederasyonu Genel Başkanı Fatih Kavaloğlu'nun da hazır bulunduğu kabulde 27 Mayıs'ın Sessiz Tanıkları ilk kez aynı karede buluştu.

Kabul, basına kapalı şekilde gerçekleşti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Eylül 2000 tarihinde merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyareti sırasında şeref defterine imzaladığı mesajın yer aldığı metin takdim edildi.

Görüşmenin ardından darbe mağdurları adına heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Mayıs 1960 müdahalesinin yıldönümü sebebiyle, Türk demokrasi tarihine damga vurmuş merhum devlet ve siyaset adamlarının aile temsilcileri olarak ilk kez Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edilmekten onur duyuyoruz. Gerçekleşen görüşmemizde; merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, İçişleri Bakanı Namık Gedik, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve dönemin diğer devlet adamlarının aziz hatıraları yad edilmiş; millet iradesinin, demokratik düzenin ve hukuk devletinin korunmasının taşıdığı tarihi önem üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. Merhum devlet adamlarımızın temsil ettiği demokrasi ve kalkınma anlayışının Türk siyasi hayatında bıraktığı etkinin bugün de güçlü şekilde hissedildiğini görüyoruz. Bu acı tecrübenin gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması; demokrasi bilincinin, sivil siyasetin ve milli irade anlayış ının güçlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı boyunca milli irade eksenli siyasete, demokratik hafızaya ve merhum devlet adamlarımızın hatırasına gösterdiği hassasiyet ile bu değerlere sahip çıkan kararlı duruşunu takdirle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Bizler açısından bu kabul; yalnızca bir nezaket görüşmesi değil, aynı zamanda Türk demokrasi hafızasına, milli irade anlayışına ve tarihi vefa duygusuna verilen önemin güçlü bir tezahürü olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Demokrasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, 27 Mayıs mağduru aileleri kabul etti - Son Dakika

Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Elazığ’da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu Elazığ'da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 15:14:30. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan, 27 Mayıs mağduru aileleri kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.