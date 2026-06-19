Erdoğan'dan Milli Takım'a başarı dileği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'na Paraguay ile oynayacağı maçta başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Milli Takımımıza Paraguay'la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum. Vatandaşlarımdan, YKS'ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum" dedi. - İSTANBUL
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