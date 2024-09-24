Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

Erdoğan\'dan ABD\'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. Erdoğan'ın tüm kabullerinde ana gündem maddesi Gazze oldu.

24.09.2024 02:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak bir konu vardı

Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Khan'a AA'nın hazırladığı, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne seren "Kanıt" (The Evidence) ile savaş ve insanlık suçlarının kanıtlarını insan hikayeleri üzerinden ele alan "Tanık" kitaplarının genişletilmiş güncel baskısını verdi.

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak bir konu vardı

"İSRAİL ER YA DA GEÇ HESAP VERECEK"

Erdoğan daha sonra Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled al Hamad al Sabah'ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt'in ekonomiden savunma sanayisine kadar birçok alanda gelişim gösteren ilişkilerini ilerletmek için gayretlerin artarak süreceğini belirtti. Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarının bölge için bir tehdit teşkil ettiğini, İsrail'in uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için İslam dünyası başta olmak üzere tüm insanlığın gayretlerini artırmasının son derece önemli olduğunu, İsrail'in er ya da geç işlediği suçların hesabını hukuk önünde vereceğini söyledi.

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak bir konu vardı

"İSRAİL BÖLGEDE HUZURU VE İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"

Kabullerini Türkevi'nde sürdüren Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü. Pezeşkiyan'ı girişte MİT Müsteşarı İbrahim Kalın karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pezeşkiyan ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İsrail'in bölgede huzuru ve istikrarını tehdit eden saldırganlığına karşı barışa hizmet eden adımlar atılmasının önemli olduğunu vurguladı. İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarında uyguladığı şiddetin bir an önce sona erdirilmesi için uluslararası hukuk, diplomasi ve insan hakları temelinde uluslararası toplumun sesini daha fazla yükseltmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, Gazze başta olmak üzere İsrail katliamlarının yaşandığı Filistin topraklarındaki sivillere insani yardım ulaştırmak için Türkiye'nin gayretlerini artırarak sürdürdüğünü belirtti.

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak bir konu vardı

"BATILI ÜLKELERİN DESTEĞİ İSRAİL'İ DAHA DA PERVASIZ HALE GETİRİYOR"

Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde temaslarına Almanya Başbakanı ile devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz'u kabulü basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sergilediği sistematik saldırılar, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerekli olduğunu, özellikle vize meselesinin bir an önce çözülmesi için Almanya'dan da destek beklendiğini vurgulayan Erdoğan, İsrail'in şiddet halkasını genişletme arayışında olduğuna, uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekte bir sakınca görmediğine dikkati çekti. Erdoğan, özellikle Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik desteklerinin Gazze'deki eşi benzeri görülmemiş katliamlara neden olduğunu ve İsrail'i daha da pervasız hale getirdiğini kaydetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Mesud Pezeşkiyan, Olaf Scholz, Şeyh Sabah, Politika, New York, Almanya, Kuveyt, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

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