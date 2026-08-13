Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek - Son Dakika
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Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı saat 16.00'da kabul edecek. Görüşme, terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de yasalaşan kanun teklifinin ardından gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek.

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde DEM Parti İmralı heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek. Görüşme saat 16.00'da başlayacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM 'de Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi kanun teklifi görüşmeleri düzenlenmiş ve yasalaşmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek - Son Dakika
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