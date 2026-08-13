Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek.

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde DEM Parti İmralı heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek. Görüşme saat 16.00'da başlayacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM 'de Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi kanun teklifi görüşmeleri düzenlenmiş ve yasalaşmıştı.