Erdoğan'dan Hollanda Başbakanı Jetten'e tebrik ve iş birliği vurgusu

02.06.2026 18:47
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Liderler, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Jetten'i yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, Hollanda'yla yeni dönemde de diyalog ve iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak bölgemizdeki çatışma süreçlerini sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğümüzü, bilhassa jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gereğini ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de işaret ederek, bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu belirtti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cep Telefonu, Orta Doğu, Diplomasi, Hollanda, Güvenlik, Politika, Son Dakika

