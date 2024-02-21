Erdoğan'dan Kaan açıklaması: Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan Kaan açıklaması: Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştiren yerli savaş uçağımız Kaan ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin Afyonkarahisar mitinginde Kaan'ın uçuş görüntülerini izleten Erdoğan, bir gazetenin yaptığı habere tepki gösterip "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu" ifadelerini kullandı.

21.02.2024 14:50  Güncelleme: 14:54
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AK Parti'nin Afyonkarahisar mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah ilk uçuşunu yapan yerli savaş uçağımız Kaan ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bir gazetenin yaptığı habere tepki göstererek "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu" diyen Erdoğan, Kaan'ın uçuş görüntülerini de mitinge katılanlara izletti.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI KAAN ERDOĞAN'IN GÜNDEMİNDE

Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirirken, AK Parti'nin Afyonkarahisar mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşanan gelişmeyi duyurdu.

Erdoğan'dan Kaan açıklaması: Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu

"DAHA DURUN BAKALIM NELER GELECEK NELER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli muharip uçağımız Kaan bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha neler gelecek neler? İnsansız uçakları yaptık. Akıncı'yı yaptık. Daha durun bakalım neler gelecek neler? Kızılelma'yı yaptık. Bu Kızılelma F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. Kaan aynı F-16 gibi."

Erdoğan'dan Kaan açıklaması: Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE SERT YANIT VERDİ

Muhalefetin eleştirilerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Ne demişlerdi? 'Yapamazlar.' Bu özgüven fukaralarına, parçası kalorifer peteğine benziyor diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren Kaan projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız hamdolsun bugün göklerle buluştu.

Erdoğan'dan Kaan açıklaması: Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu

"KAAN DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU SALACAK"

Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Dosta güven, düşmana korku salan Kaan'ımızın diğer testlerini de süratle tamamlamak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Önümüzdeki dönemde savunma sanayide milletimize yeni müjdeler vereceğiz."

Erdoğan\'dan Kaan açıklaması: Parçası \'kalorifer peteğine benziyor\' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu

Milli Muharip Uçak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan Kaan açıklaması: Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Serkan Basar: uçak karın doyurmuyor efendi 104 359 Yanıtla
  • Murat Atalay: Serkan basar! seni doyurabilecek şeyler de var merak etme. 289 68 Yanıtla
  • enver balkan: Şükürler olsun. 183 48 Yanıtla
  • osman şahin: 31 Mart yerel seçim uçağı 79 99 Yanıtla
  • Tamer Tasci: Daha nolsun insafsızlar.. hayırlı olsun milletimize reis durmak yok yola devam 57 65 Yanıtla
  • Whatisup Up: Keşke motor da olsa. 2013 senesinde altay tankı yaptık dedik, fakat yıl 2025 olmuş, hala yerli motor takamadık ve hala seri üretime geçemedik. İnşAllah bu işler reklam olmaktan çıkar motorlar da yapılır ve hepsi de seri üretime geçer. Artık şu bu bahanelerden bıktık. Yapın artık şu motorları ve seri üretime geçelim. 83 37 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Her seçim aynı laflar 53 61 Yanıtla
  • Ali Arslan: Vatana hayırlı olsun, gurur duyucu bir an , lakin 2010 da envantere girmesi gereken projemiz neden bu kadar gecikti onun aciklamasinida bekliyorruz sayın cumhurbaşkanından 34 24 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: daha durun başınıza neler gelecek diyor :D 25 20 Yanıtla
  • güneş güneş: serkan önce vatan.vatanın olmazsa karnında doymaz, bileginide bükerler 23 19
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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Kaan açıklaması: Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu - Son Dakika
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