Erdoğan'dan öğrencilere karne tebriği - Son Dakika
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Erdoğan'dan öğrencilere karne tebriği

26.06.2026 12:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karne alan öğrencileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karne alan öğrencileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan'dan öğrencilere karne tebriği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'dan öğrencilere karne tebriği - Son Dakika
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