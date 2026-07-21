Erdoğan'dan Sanchez'e Filistin tebriği - Son Dakika
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Erdoğan'dan Sanchez'e Filistin tebriği

21.07.2026 21:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlarken, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığından alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başkanı Sanchez'i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle misafir etmekten bahtiyar olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sanchez'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan'dan Sanchez'e Filistin tebriği - Son Dakika

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