Erdoğan'dan eski Çekmeköy Belediye Başkanı Eraslan için başsağlığı - Son Dakika
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Erdoğan'dan eski Çekmeköy Belediye Başkanı Eraslan için başsağlığı

Erdoğan\'dan eski Çekmeköy Belediye Başkanı Eraslan için başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1994-2009 yılları arasında Çekmeköy Belediye Başkanlığı yapan Sıddık Eraslan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Eraslan'ın cenazesi yarın cuma namazının ardından Çekmeköy Ensar Camii'nde kılınacak namazla toprağa verilecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Çekmeköy Belediye Başkanlığı görevini 1994-2009 yılları arasında 3 dönem yapan Sıddık Eraslan hayatını kaybetti. Sıddık Eraslan'ın cenazesi yarın cuma namazı sonrası Çekmeköy Ensar Camii'nde cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı'na defnedilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eraslan'ın vefatına ilişkin sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1994'ten 2009'a kadar 3 dönem boyunca Çekmeköy Belediye Başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Sayın Sıddık Eraslan Beyefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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