Erdoğan'dan Venezuela'ya başsağlığı - Son Dakika
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Erdoğan'dan Venezuela'ya başsağlığı

25.06.2026 11:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ayrı depremin meydana geldiği Venezuela için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ayrı depremin meydana geldiği Venezuela için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan Venezuela'ya başsağlığı - Son Dakika

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