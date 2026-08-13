Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı kabul etti. Görüşmeye AK Parti'den Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
Kaynak: AA
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