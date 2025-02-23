Erdoğan'ın masasındaki son anket - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın masasındaki son anket

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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin düzenlendiği salonda canlı yayına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen "Şu anda biz AK Parti olarak 3-4 aydır birinci partiyiz ve bizi takip eden CHP ve arkasından gelen partinin toplamına yakın bir oy oranına sahibiz" dedi.

23.02.2025 14:07  Güncelleme: 14:20
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ndeki salonda CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya son anket sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SORUNU KİM ÇÖZER DİYE SORDUĞUMUZDA ERDOĞAN ÇIKIYOR"

AK Partili Şen'in açıklamaları şöyle; "Ekonomide fiyat istikrarı sorunu var doğru biz bunu görüyoruz. Sorunu kim çözer diye sorduğumuzda yine birinci sırada Tayyip Erdoğan çıkıyor, parti olarak da AK Parti çıkıyor. Vatandaş sorunu yaşıyor, bizim sorunu gördüğümüzü biliyor ve çözümü bizden bekliyor.

Erdoğan'ın masasındaki son anket
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen.

"3-4 AYDIR BİRİNCİ PARTİYİZ"

CHP'den bekleseydi, CHP yerel seçimde bir politik anomali olarak almış olduğu 2 puan fazlayı koruyabilirdi. Şu anda biz AK Parti olarak 3-4 aydır birinci partiyiz ve bizi takip eden CHP ve arkasından gelen partinin toplamına yakın bir oy oranına sahibiz.

"YARINDAN İTİBAREN 2028 SEÇİMLERİNE HAZIRLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Şimdi Eylül, ekim aylarında makas değişiyordu biz takip ettik. Kasım ayında tamamen değişeceğini analizlerden öngörüyorduk. O bitti, bir daha geri dönmez. CHP politik normallikle politik anomaliyi birbirinden ayırabilecek siyasi vizyona, bilgiye sahip değil. Bir anomaliyi evrensel hakikat olarak görüyor öyle bir şey yok o bitti. Cumhurbaşkanımızın bugün yeniden seçilmesinden sonra biz yarından itibaren 2028 seçimlerine hazırlanmaya başlayacağız. Bizim için yarın seçimler başlıyor."

Erdoğan\'ın masasındaki son anket

Mustafa Şen, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın masasındaki son anket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Cihan Kışla:
    siz sandığı getirin gerisini bize bırakın görürsünüz kim birinci çıkıyor 1491 33 Yanıtla
  • Umt:
    o sandık gelsin bi ondan sonra görücez kim birinci partiymiş merak etmeyin herşeyin bir bedeli olacak. 915 20 Yanıtla
  • Nis Ard:
    belediye seçimlerinde de böyle demişti 522 9 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    hem sorun yok superiz diyorlar. hemde sorunları biz çözeriz diyorlar. hangi sorunu cozeceksiniz ? madem sorun var kabul ediyorsunuz. bu sorunu kim yaptı ? 353 9 Yanıtla
  • KAPLAN BEY:
    Reis sen o ankete gerçekten kendin inanıyormusun? çarşıda pazarda herkes senden şikayetçi hele partidense mideleri bulanıyor bütün yiyci tayfası akp'de ve halktan yana ben akp'ye hiç oy veririm diyeni görmüyorum bu anketi akp merkez binasının kapısındamı yaptınız 297 4 Yanıtla
  • Neşe yer:
    Kime soruyorsunuz? sanırım akp teskilati oyları?? 262 13 Yanıtla
  • RIZA KARAOZ:
    Hiç gülesim yoktu neşem yerine geldi 240 11 Yanıtla
  • Yılmaz Arı:
    Çok hayalisiniz.. 207 9 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    İBB seçimlerinde de aynı türküyü okumustunuz 196 7 Yanıtla
  • cemal köse:
    Milleti böyle kandırmaya çalışıyorlar. 161 7 Yanıtla
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