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Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi - Son Dakika

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi

11.02.2022 23:22

Genel seçime 1 yıldan biraz fazla süre kalırken siyaset sahnesi de iyiden iyiye ısınıyor. AK Parti'nin oy oranını canlı yayında açıklayan AK Partili Mustafa Şen, son dönemde gelen zamların etkisinden bahsetti. Şen, "Doların 18 lira olduğu dönem AK Parti'nin oyları yüzde 40'ın altındaydı, paketten sonra 40'ın üstüne çıktı. Sonra bu fiyatlarla, faturalarla tekrar geriye düştü. Şu an 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor. Düzenlemeden sonra tekrar yükselme trendine girecektir" açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. Son dönemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Şen, AK Parti'nin oy oranını da verdi.

"ZAMLAR OY ORANINI ETKİLEDİ"

AK Parti'nin yüksek gelen faturalar ve zamlar sonrası oy oranının düştüğünü söyleyen Şen, "Bir Teyo Pehlivan vardı ya. O derdi; 'bende yalan da yok hilaf da.' Ben AK Parti'nin oy oranı neyse onu söylerim. Düştüyse düştü derim. Çıktıysa çıktı derim. Benim böyle bir huyum var. Şimdi bu dolar operasyonuna, Türkiye bir karşı operasyon yaptı ve dolar düştü. AK Parti o sıralar yüzde 40'ın altındaydı. Yüzde 36, 37, 38 civarındaydı. Tek araştırma yapmıyorum. Her ay yapıyorum, karşılaştırıyorum. Doların 18 lira olduğu dönem 40'ın altındaydı, paketten sonra 40'ın üstüne çıktı. Bir süre orada devam etti. Sonra bu fiyatlarla, faturalarla, şunlarla, bunlarla tekrar geriye düştü. Önce 37 küsura düştü, şu an da 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor. Tek sayı demiyor olmamın sebebi bu. 3-4 araştırmaya bakıyorsunuz hepsi farklı diyor. O aralıkları söylüyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Zamlar AK Parti'nin oy oranını vurdu
Mustafa Şen

"DÜZENLEME SONRASI OYLAR ARTACAKTIR"

Vatandaşları sevindiren yeni paketin ardından oy oranının yeniden yükseleceğini belirten Şen, "Çalışmalar devam ediyor. Pazartesi günü Kabine toplanacak ve orada açıklanacak. Yarın Bakan'ımız ekonomik paketini açıklayacak. Bir kısım vatandaşın derdine derman olacak önlem paketi açıklanacak. Bu düzenleme sonrası AK Parti tekrar yükselme trendine girecektir. Hala AK Parti birinci parti. İkinci partiyle arasındaki fark her zaman yüzde 10-15 arasında. Muhalefet kendini sorgulamalı." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi - Son Dakika
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