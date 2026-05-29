Erdoğan, İstanbul\'un Fethinin 573. Yıl Dönümü Programına Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul il Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma ve İstanbul'un fethinin yıl dönümü programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul il Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma ve İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü programına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen ekinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in seslendirdiği "Türkler geliyor" şarkısına eşlik etti. - İSTANBUL