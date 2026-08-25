Erdoğan: Türkiye Taviz Vermeyecek - Son Dakika
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Erdoğan: Türkiye Taviz Vermeyecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kanlı senaryolar yazılmaya çalışıldığını belirterek, Türkiye'nin ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini, barış için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Herkes emin olsun, rahat olsun. Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir." dedi.

Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde gönüller fethetmekle, mazlumların çağrısına kulak vermekle, Musevi, Hristiyan, Müslüman fark etmeksizin ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmakla bilinen büyük bir devlet olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti küçük hesaplar, küçük kurnazlıklar karşısında boyun eğecek, bunlara prim verecek sıradan bir devlet asla değildir. Onurlu, gururlu, tarihiyle ve ecdadıyla şerefli bir devletin nasıl davranması gerekiyorsa işte biz de iç siyasette ve dış politikada öyle davranıyoruz." diye konuştu.

Kimin ne yapmaya çalıştığının farkında olduklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bölgemizde ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Herkes emin olsun, rahat olsun. Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz, bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin belirlediği istikamette Türkiye'nin çıkarlarını korumak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Gayemiz bölgemizin her karışında adalet, güvenlik ve refahın tesis edilmesidir"

Bir gerçeği ifade etmek istediğini dile getiren Erdoğan, "Türkiye olarak bizim bölgemizin tamamında barıştan, adaletten, istikrar ve huzurdan öte hiçbir amacımız, hedefimiz, gayemiz yok. Birilerinin iddia ettiği gibi gizli bir ajandamız, gizli bir niyetimiz de yok. Bizim amacımız etrafımızda sulh ikliminin egemen olmasıdır. Bizim gayemiz, bizim bölgemizin her karışında adalet, güvenlik ve refahın tesis edilmesidir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, coğrafyanın şu anda su gibi, hava gibi barışa ihtiyaç duyduğunu ve buna kavuşacağı günlerin hasretini çektiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'den Irak'a, Lübnan'dan Filistin'e, Körfez'den Afrika'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya kadar gönül ve kültür coğrafyasının tamamında "Tarih bizi birbirimize kardeş eyledi" diyerek bu ebedi kardeşliği yüceltmenin mücadelesini verdiklerini vurgulayan Erdoğan, "İnşallah bu mücadeleyi zaferle taçlandırana dek elimizin ulaştığı her yerde canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası hitabını katılımlarıyla şereflendiren şehit ailelerine ve misafirlere teşekkürlerini ileterek, 70. Kabine Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erdoğan: Türkiye Taviz Vermeyecek - Son Dakika

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