Erdoğan, Karadağ Başbakanı'nı kabul etti

'TÜRKİYE-KARADAĞ İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI'

İletişim Başkanlığı, kabule ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Karadağ ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacağımıza inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında iş birliğimizi geliştirmek için gayret gösterdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, Platform'un barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğimizi belirtti" denildi.