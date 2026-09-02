Erdoğan: Karadeniz'de Sivil Güvenlik Önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığının güvenliğine dikkat çekerek, tarafların mücadelesinin sivillerin ve ticari hayatın güvenliğini tehlikeye atacak boyuta taşınmaması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığının güvenliği önemli. Tarafların mücadelesi sivillerin, ticari hayatın güvenliğini ortadan kaldıracak noktaya taşınmalı."
Kaynak: İHA
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