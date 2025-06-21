Erdoğan, Katar Başbakanı Al-Thani\'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al-Thani'yi Kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al- Thani'yi kabul etti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. - İSTANBUL
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