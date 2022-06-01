Erdoğan'la girdiği istibdat tartışmasında geri adım atmayan İYİ Parti lideri Akşener: Söylemeye devam edeceğiz - Son Dakika
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Erdoğan'la girdiği istibdat tartışmasında geri adım atmayan İYİ Parti lideri Akşener: Söylemeye devam edeceğiz

01.06.2022 12:18

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçtiğimiz haftaki "Kahrolsun istibdat" sözlerine Erdoğan'dan "Sen kim Abdülhamid'e saygısızlık kim. Milletim sana cevabı 2023'te verecek" cevabı gelmişti. Bugün grup toplantısında konuşan Akşener, "Siz özgürlüklerin karşısında durdukça biz 'Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet' demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta grup toplantısından başlattığı istibdat tartışması, şiddetlenerek devam ediyor. Akşener'in Osmanlı dönemine atıfta bulunarak söylediği "Kahrolsun istibdat" sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sert sözlerle eleştirilmişti.

"SEN KİM ABDÜLHAMİD'E SAYGISIZLIK KİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Sultan Abdülhamid'e dil uzatan hanımefendiye sormak lazım, 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlıyı toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid'e dil uzatana, 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım, sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim" ifadelerini kullandı.

İSTİBDAT TARTIŞMASINDA GERİ ADIM ATMADI

Meral Akşener, bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in konu başlıkları arasında istibdat tartışması da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerinden konuşan Akşener, söylemlerini sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

"KAHROLSUN İSTİBDAT DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Akşener, "Ülkemizde yaşanan sorunları dile getirenleri, ekonomide kötü gidişata dikkat çekenleri, sığınmacıdan seçmen devşirmeye çalışmalarını susturmak istiyorlar. Biz daha buradayız. Siz yalana sığındıkça biz de sizi gerçeklerle yüzleştirmeye devam edeceğiz. Siz George Orwell romanlarına özendikçe biz demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Siz özgürlüklerin karşısında durdukça biz 'Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet' demeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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