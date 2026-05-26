Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1950 - 1960 yılları arasında başbakanlık yapan ve 27 Mayıs Askeri Darbesinin ardından idam edilen Adnan Menderes ve onun dava arkadaşları olan dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan gibi isimlerin ailelerini ve Demokratlar Konfederasyonu Genel Başkanı ve eski Adnan Menderes Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sadullah Fatih Kavaloğlu'nu Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Kabul, basına kapalı şekilde gerçekleşti. - İSTANBUL