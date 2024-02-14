Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki maden kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki maden kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan\'daki maden kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Erzincan'da meydana gelen maden kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

14.02.2024 17:46  Güncelleme: 17:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Erzincan'da meydana gelen maden kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan, Mısır, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki maden kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki maden kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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