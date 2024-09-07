Erdoğan: Ordu içindeki istismarcılar temizlenecek - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Ordu içindeki istismarcılar temizlenecek

Erdoğan: Ordu içindeki istismarcılar temizlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde yaşanan kılıç çekme olayını kınayarak, ordunun milletin ordusu olduğunu vurguladı. İstismarcıların temizleneceğini belirten Erdoğan, ordudaki siyasi hesaplaşmalara izin vermeyeceklerini ve gerekli adımları atacaklarını ifade etti. Ayrıca, başarılı öğrencileri de kutlayarak, bu tür olayların kendilerini yolundan alıkoyamayacağını söyledi.

07.09.2024 16:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaşananlar ile ilgili, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak şuanda araştırmalar yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da evelallah temizlenecek" dedi.

Bu ordunun milletin ordusu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu ordu milletin her bir ferdinden teşekkül eden bir ordudur. Bu ordu milletindir ve milletin göz bebeğidir. Millet olarak kahraman ordumuzun, kahraman mensuplarıyla gurur duyuyoruz. Şunun da çok net bilinmesini isterim, ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili olarak araştırmalar yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları ordumuzun içinden temizleyeceğiz. 3 tane birinci olan kızımız var. Bunlardan birinin ismi İkra. 3 kardeş. Manisalı, birinci oldu. Diğer 2'si, onlar da birer Anadolu yavrusu fakat bu oyuna nasıl geldiler, gelindi. Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz ve bu konuyla ilgili olarak da üniversitemizle görüşmelerimi yaptık. Kara Kuvvetleriyle görüşmelerimizi yaptık, Milli Savunma ile görüşmelerimizi yaptık ve bunların süratle temizlenmesi içinde adımlarımızı atıyoruz. Ordumuzun üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Tüm dünyada üstün disipliniyle bilinen ordumuz içinde buna zarar verecek durumu görmezden gelmez, demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan: Ordu içindeki istismarcılar temizlenecek - Son Dakika

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