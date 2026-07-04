Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

04.07.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabulü başladı.

Vahdettin Köşkü'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, ikili görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

Liderler, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Pakistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti - Son Dakika

Gözler Ankara’da İttifakın kaderini belirleyecek “NATO 3.0“ masada Gözler Ankara'da! İttifakın kaderini belirleyecek "NATO 3.0" masada
Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul’da sağanak ve dolu etkili olacak Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul'da sağanak ve dolu etkili olacak
Trabzon’da Boğulma Faciası Trabzon'da Boğulma Faciası
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Manisa’da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış Manisa'da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış
Küçükçekmece’de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı Küçükçekmece'de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı

15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
14:56
Mezuniyet törenine damga vuran protesto Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
14:56
İstanbul’da zorlu gün Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:54
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
13:16
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 16:06:22. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.