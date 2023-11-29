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Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran seçim mesajı! Gençlerin "İstanbul" sloganına karşılık verdi - Son Dakika

Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran seçim mesajı! Gençlerin "İstanbul" sloganına karşılık verdi

AK Parti'nin grup toplantısında yerel seçimler için dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken, salondaki gençlerden ''İstanbul bizimdir, bizim kalacak'' sloganları yükseldi. Erdoğan bu seslere ''Bugün bir başlık atıyorum, yeniden İstanbul'' karşılığını verdi.

29.11.2023 - 13:04,  Güncelleme: 13:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, salondan yükselen "İstanbul bizimdir, bizim kalacak" sloganlarına "Gençler bugün bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul" karşılığını verdi.

"MUHALEFET YOLUNA PİŞKİNCE DEVAM EDİYOR"

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Muhalefet cephesinde yaşananları sadece yüzümüz kızararak değil üzülerek izliyoruz. Milletimiz artık hançer siyasetinden bıktı. Adlarını duymak yüzlerini dahi görmek istemiyor. Seçim sonuçlarından sonra biraz umutlanmıştık. Belki hatalarını anlarlar dedik ama değişen hiçbir şey olmadı. Ağır yenilginin tüm faturasını cumhurbaşkanı adaylarına kestiler. Yollarına pişkince devam ettiler.

"TÜM UMUTLARINI MASA BAŞI SENARYOLARA BAĞLADILAR"

Gizli mutabakat konusunda aynı taktiği uyguluyorlar. Tam göbeğinde yer aldıkları kirli pazarlıkta kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Utanmasalar kazınıyoruz yalanını da inkar edecekler. CHP'de genel başkan değişti ama CHP'de siyaset yapış tarzında zerre değişiklik olmadı. Dün de milletin aklı ile alay ediyorlardı bugün de halkı hafife alıyorlar. Tüm umutlarını masa başı senaryolara bağlamış durumdalar. Figüranlar dışında hiçbir şey değişmedi. Sahne önündekiler yenilendi ama sahne gerisindeki akıl daneleri aynı kaldı.

"KOLPA DA OLSA İÇLERİNDEN BİRİLERİNİ GÖREVLENDİRMELERİNİ..."

Figüranlar dışında hiçbir şey değişmedi. Kendilerince güya bazı atamalar yapmışlar. Seçimlerde de erken gaza gelip kendilerini komik duruma düşürdüler. Kolpa da olsa içlerinden birilerini görevlendirmelerini olumlu karşıladık. Bakan arkadaşlarımızı izleyerek ülkeye nasıl hizmet edileceğini öğrenirler diye düşündük. Bizi izlemeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne de kasaba. Herkesin ufku denizi kadar demişler. Bunların da ufku ancak buna yetiyor. 4 ay sonraki seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı kendi önceliklerimize göre yürüteceğiz. Rakiplerimizin aslında onları kontrol edenler olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız."

SALONDAN YÜKSELEN SLOGANLARA KARŞILIK VERDİ

Erdoğan konuşmasına devam ederken salondan yükselen "İstanbul bizimdir, bizim kalacak" sloganlarına ise "Gençler unutmayın, bugün yeni bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul... Cumhur İttifakı olarak yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz" karşılığını verdi.

AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran seçim mesajı! Gençlerin "İstanbul" sloganına karşılık verdi - Son Dakika
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