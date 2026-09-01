Erdoğan: ŞİÖ barış ve istikrarın temininde rol oynayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) sadece barış ve istikrar sağlama değil, aynı zamanda güvenli ulaştırma koridorları ve enerji arz güvenliği konularında da önemli katkılar sunacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ŞİÖ) Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, güvenli ulaştırma koridorunun tesisi, enerji arzı güvenliğinde de rol oynayacağını düşünüyoruz"
Kaynak: AA
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