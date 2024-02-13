Erdoğan: Sorunlar halının altına süpürülerek çözülemez

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çözüme kavuşturulamayan her mesele zamanla büyümüş olarak karşımıza yeniden çıkmaktadır. Halının altına süpürülerek sorunların çözülemeyeceğini bir kez daha görüyoruz. Bunun en son ve en acı örneği Gazze' deki kriz" dedi. - DUBAİ