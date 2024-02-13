Erdoğan: Sorunlar halının altına süpürülerek çözülemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çözüme kavuşturulamayan her mesele zamanla büyümüş olarak karşımıza yeniden çıkmaktadır. Halının altına süpürülerek sorunların çözülemeyeceğini bir kez daha görüyoruz. Bunun en son ve en acı örneği Gazze' deki kriz" dedi. - DUBAİ
Antalya, Burdur ve Isparta'da yaşayan vatandaşlara sel uyarısında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını takip etmelerini istedi. Ayrıca, Antalya Valiliğine 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği açıklandı.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu.
Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oynayan Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığını duyurdu. Şahin, yeni mesleğine başlamaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum'' uyarısında bulunmuştu.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Antalya'da yaşanan kuvvetli yağmur sonucunda bir mahalle sular altında kaldı. Mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılırken, araçlar suya gömüldü. Dron ile çekilen görüntülerde balkonlarda bekleyen çok sayıda kişi görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı üzerine okullar tatil edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.
Son Dakika › Politika › Erdoğan: Sorunlar halının altına süpürülerek çözülemez - Son Dakika
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