Erdoğan Sudan Başbakanı'nı kabul etti
Erdoğan Sudan Başbakanı'nı kabul etti

20.05.2026 21:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Başbakanı Kamil İdris ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, bölgesel konular ve Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi için destek mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İletişim Başkanlığının kabule ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Sudan arasındaki münasebetlerin, atılan ve atılacak adımlarla daha ileriye taşınmasının hedeflendiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğini sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve normalleşmenin sağlanması için gayret gösterdiğini, ateşkesin tesisi ile kapsamlı bir siyasi sürecin oluşumu için ortaya konan diplomatik çabaları desteklediğimizi, bu zaman zarfında da Sudanlı kardeşlerimizin acılarını hafifletecek insani yardımların, artarak devam edeceğini belirtti" denildi. - ANKARA

